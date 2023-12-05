В Брянской области будут судить мужчину за жестокое убийство котенка

Житель села Супонево Брянской области предстанет перед судом за жестокое и беспричинное убийство котенка на глазах у ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 10 августа. Мужчина находился в алкогольном опьянении, когда во дворе своего дома убил садовой лопатой котенка породы мейн-кун.

При этом рядом находился 10-летний внук обвиняемого, получивший психологическую травму.

Дело направлено в суд, садисту грозит срок до пяти лет.