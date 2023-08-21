В Брянской области из-за карантина по бешенству запретили мероприятия с животными

В одном из районов Брянской области ввели карантин по бешенству и запретили мероприятия, связанные с восприимчивыми животными. Подробности рассказало РИА Новости .

Из указа губернатора следует, что село Сачковичи стало эпизоотическим очагом по бешенству животных. На территории населенного пункта запретили проводить ярмарки, выставки, торги и ряд других мероприятий, на которых присутствуют животные, восприимчивые к вирусу. Вывозить животных также запретили.

Причиной введения карантина стало вынужденное убийство мелкого рогатого скота, у которого заподозрили наличие вируса бешенства после контакта с неизвестным животным. Проверка подтвердила заражение бешенством.