В Брянской области нарушено энергоснабжение поселка Погар из-за атаки ВСУ

Как пишет ТАСС , ссылаясь на свежее сообщение, опубликованное в соцсетях губернатора региона Александра Богомаза, Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из поселков Брянской области.

Александр Богомаз, являясь главой региона, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней он сообщил о том, что украинские террористы атаковали поселок Погар.

Также сообщается, что пострадавших в результате нападения нет, однако зафиксированы некоторые повреждения. Как выяснилось, энергоснабжение в поселке оказалось нарушено. На месте происшествия уже осуществляется работа оперативных и экстренных служб. Остается надеяться на то, что в скором времени работа поврежденного объекта будет восстановлена.