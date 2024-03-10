В Брянской области жители возмутились «голой вечеринкой» в честь 8 Марта в местном ресторане

Жители Брянской области возмутились стриптиз-шоу в местном ресторане в честь Международного женского дня. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в ходе одного из номеров танцовщица разделась полностью.

Отмечается, что инцидент произошел в ресторане «Бакинский бульвар» в городе Унече. По словам директора ресторана, посетители во время мероприятия ни на что не жаловались и были довольны.

Добавляется, что посетили заранее знали о программе.

Поясняется, что при этом жителей такие танцы не впечатлили, и позже они стали делиться своим гневом в соцсетях. Тем не менее на данный момент неизвестно, в курсе ли данной ситуации правоохранительные органы.