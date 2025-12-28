«В Брюсселе лишь 27% детей — коренные европейцы»: Маск объявил о «великом замещении» в Европе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался по вопросу миграционной политики, обратив внимание на глубокие демографические сдвиги в Европе.

По его утверждению, процесс, часто обсуждаемый в публичном поле как «великое замещение», уже перешел из разряда прогнозов в свершившийся факт.

В качестве ключевого аргумента предприниматель привел статистику, согласно которой в Брюсселе — административном центре Европейского союза — большинство детей младшего возраста имеют неевропейское происхождение. Маск процитировал данные, указывающие, что эта доля достигает 73%.

«Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — отметил миллиардер в своем посте на платформе X, вызвав оживленную дискуссию среди пользователей.

Это заявление вновь актуализировало дебаты о долгосрочных последствиях миграционных процессов и изменении культурно-этнического ландшафта европейских стран.

