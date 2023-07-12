В Бронницах планируют обустроить «Народные тропы» уже к началу августа

Создали программу «народные тропы» в 2021 году для удобства жителей муниципалитетов, чтобы благоустроить привычные короткие маршруты. Тогда, например, в непогоду уже не будет проблемы, что тропинку залило дождем и ходить по ней невозможно.

Проект «Народные тропы» финансово поддерживает Главное управление содержания территорий Московской области. Его реализуют в рамках программы «Формирование современной и комфортной городской среды».

В городском округе Бронницы выделили ряд таких пешеходных зон и начали там благоустройство. Заасфальтированные тротуары появятся на месте перехода по ул. Льва Толстого до тротуара, ведущего к школе, от ул. Пушкинской до тротуаров, ведущих к остановкам, пешеходным переходам и к детскому саду «Радуга», по ул. Советской вдоль дома № 106 и от дома № 115 до мемориала.

Все работы по благоустройству «народных троп» в Бронницах планируют закончить уже в начале августа.