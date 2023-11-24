В Бурятии мобилизованный купил справку о собственной смерти и получил пять лет за дезертирство
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Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ приговорил Зоригто Арабжаева в пяти годам колонии строго режима за дезертирство.
Мобилизованный Арабжаев побывал в зоне СВО, получил отпуск, из которого вовремя не явился в расположение части. Позже родные принесли в военкомат справку о смерти Арабжаева. Сотрудники учреждения выяснили, что документ поддельный.
Военная полиция отправилась к месту жительства Арабжаева, где и задержала дезертира.
На суде он объяснил, что решил не возвращаться в армию, поскольку супруга слишком сильно переживала за его жизнь.