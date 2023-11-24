В Бурятии мобилизованный купил справку о собственной смерти и получил пять лет за дезертирство

Гарнизонный военный суд в Улан-Удэ приговорил Зоригто Арабжаева в пяти годам колонии строго режима за дезертирство.

Мобилизованный Арабжаев побывал в зоне СВО, получил отпуск, из которого вовремя не явился в расположение части. Позже родные принесли в военкомат справку о смерти Арабжаева. Сотрудники учреждения выяснили, что документ поддельный.

Военная полиция отправилась к месту жительства Арабжаева, где и задержала дезертира.

На суде он объяснил, что решил не возвращаться в армию, поскольку супруга слишком сильно переживала за его жизнь.