В Бурятии муж жестоко отомстил жене за обвинения в пьянстве

В Бурятии 63-летний местный житель, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить жене за упреки. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash сообщила «Лента.ру».

Женщина была недовольна состоянием мужа и высказала ему свое раздражение. Мужчина, не сумев подобрать словесных аргументов, решил «ответить» физической силой.

В порыве гнева он схватил сковороду с только что приготовленным кипящим жарким и вылил ее содержимое на голову своей супруги. Женщина сразу же вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали у россиянки серьезные ожоги кожных покровов лица и шеи. Ее госпитализировали.

В отношении агрессивного супруга возбуждено уголовное дело. В ходе доследственной проверки выяснилась шокирующая деталь — ранее мужчина уже угрожал своей жене физической расправой.

