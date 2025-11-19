«Отрезала голову и вышла замуж за сына»: шокирующая история порнозвезды Девин Майклс

Пара состояла в браке с 2012 года, но развелась в 2018 году. Впоследствии девушка вышла замуж за сына экс-супруга.

В 2023 году года мать Уиллетта обнаружила его тело с признаками насильственной смерти — голова была отделена от туловища.

По показаниям самой Майклс, инцидент произошел во время сеанса массажа, когда она нанесла Уиллетту удар тяжелым подсвечником. После того как мужчина перестал двигаться, женщина отсекла ему голову. При этом ни само орудие убийства, ни голова погибшего так и не были обнаружены в ходе следствия.

Адвокат обвиняемой настаивал на ее невиновности, утверждая, что Майклс физически не могла совершить это преступление. Также защита подчеркивала отсутствие свидетелей и прямых доказательств произошедшего.

В 2024 году Майклс пошла на сделку со следствием, признав вину в обмен на возможность досрочного освобождения через 15 лет заключения. Однако во время оглашения приговора она неожиданно отказалась от своих прежних показаний, вновь заявив о невиновности.

Все это привело к тому, что дело было направлено на рассмотрение суда присяжных, который теперь может назначить ей пожизненное лишение свободы.

