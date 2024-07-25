В Бурятии мужчина сжег свой автомобиль после наезда на ребенка

Об инциденте рассказали в местном УГИБДД. Согласно полученной информации, у молодого человека не было прав на вождение автомобиля. В сети появились кадры с места происшествия.

Сообщается, что все произошло вечером в среду, 24 июля. Мужчина сел за руль даже несмотря на то, что у него нет водительских прав. Спустя некоторое время 23-летний парень наехал на ребенка. Пострадавшей оказалась 13-летняя девочка.

Однако, водитель не оказал помощи и скрылся с места преступления, чтобы избежать наказания. Известно, что он вывез машину на окраину города и сжег автомобиль в лесу для сокрытия улик. Виновника, признавшегося в содеянном, все же удалось задержать. А школьница была доставлена в медицинское учреждение с травмами.