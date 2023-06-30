В Бурятии организовали курсы водителей для вернувшихся из зоны СВО бойцов

Бурятские бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, смогут пройти водительские курсы, которые будут оплачены из республиканского бюджета, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

С этой целью республиканскому агентству занятости будет выдана субсидия.

Вернувшиеся к гражданской жизни воины смогут отучиться на любую категорию, включая большегрузные автомобили. Сертификаты на обучение уже получили 14 человек.

Ранее Цыденов сообщил, что в зону СВО начали прибывать фуры с автомобилями, которые республика передала армии. Всего в Бурятии собрали для военных 26 машин.