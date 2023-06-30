В Бурятии организовали курсы водителей для вернувшихся из зоны СВО бойцов
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Бурятские бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, смогут пройти водительские курсы, которые будут оплачены из республиканского бюджета, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
С этой целью республиканскому агентству занятости будет выдана субсидия.
Вернувшиеся к гражданской жизни воины смогут отучиться на любую категорию, включая большегрузные автомобили. Сертификаты на обучение уже получили 14 человек.
Ранее Цыденов сообщил, что в зону СВО начали прибывать фуры с автомобилями, которые республика передала армии. Всего в Бурятии собрали для военных 26 машин.