В Бурятии освятили храм Петра и Павла, воссозданный на месте церкви 1903 года

Возрожденный на Байкале храм освятили после почти столетнего перерыва

Общество

На берегу Байкала в селе Максимиха состоялось торжественное освящение Петропавловского храма. Чин Великого освящения совершил глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, передает vtinform.com.

История храма насчитывает более века. Первая церковь была построена в 1903 году, но после Революции ее закрыли, передали под клуб, а впоследствии разрушили. Почти через сто лет, в 2011 году, в селе создали приход, старостой которого стала Татьяна Романюк. Сначала богослужения проводили в молельном доме. Позже администрация поселка выделила участок под строительство, и в 2023 году начались работы.

В возведении храма участвовали жители сел Максимиха и Баргузин, а также туристы и дачники. При освящении в основание Престола по традиции заложили святые мощи, после чего состоялась первая Божественная литургия, ознаменовавшая введение храма в богослужебную жизнь.

За труды по восстановлению святыни были вручены награды. Настоятель храма протоиерей Игорь Грубась удостоен медали священномученика Ефрема, епископа Селенгинского, II степени. Супружеская чета Романюк награждена медалью III степени.

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