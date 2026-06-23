В Бурятии освятили храм Петра и Павла, воссозданный на месте церкви 1903 года

История храма насчитывает более века. Первая церковь была построена в 1903 году, но после Революции ее закрыли, передали под клуб, а впоследствии разрушили. Почти через сто лет, в 2011 году, в селе создали приход, старостой которого стала Татьяна Романюк. Сначала богослужения проводили в молельном доме. Позже администрация поселка выделила участок под строительство, и в 2023 году начались работы.

В возведении храма участвовали жители сел Максимиха и Баргузин, а также туристы и дачники. При освящении в основание Престола по традиции заложили святые мощи, после чего состоялась первая Божественная литургия, ознаменовавшая введение храма в богослужебную жизнь.

За труды по восстановлению святыни были вручены награды. Настоятель храма протоиерей Игорь Грубась удостоен медали священномученика Ефрема, епископа Селенгинского, II степени. Супружеская чета Романюк награждена медалью III степени.