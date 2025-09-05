В Бурятии пациент больницы украл форму медработника для побега

В Бурятии пациент Гусиноозерской ЦРБ похитил медицинский халат, чтобы, переодевшись, незаметно покинуть больницу. Информация об этом появилась на официальном сайте МВД республики.

По данным ведомства, 46-летний мужчина поступил в больницу с травмой головы, полученной в результате падения в нетрезвом виде. Однако, пожелав покинуть стационар досрочно, он выкрал из сестринской комнаты комплект медицинской одежды, надел его и, имитируя поведение медперсонала, беспрепятственно вышел за пределы больничной территории.

Побег не удался, мужчину вскоре задержали. Сумма ущерба, нанесенного больнице, составила 12 тыс. руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

