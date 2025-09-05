В Крыму пациент заложил соседа по больничной палате из-за разговора о СВО

В Крыму разгорелся скандал: пациент больницы обратился в правоохранительные органы с жалобой на своего соседа по палате из-за дискуссии о специальной военной операции (СВО). Информацию об этом распространил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно данным российских СМИ, летом текущего года в Крыму состоялось несколько судебных заседаний по делу 63-летнего мужчины, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил РФ. Инициатором разбирательства стал его сосед по больничной палате в Кировской ЦРБ.

Заявитель утверждает, что пытался обсудить с обвиняемым ситуацию на Украине. В ответ, по его словам, сосед сначала проигнорировал его, а затем начал критиковать действия российских военных.

Версия обвиняемого существенно отличается. Он утверждает, что лишь упомянул о своих украинских корнях и избегал политических высказываний. Мужчина подчеркнул, что является гражданином России с 1992 года.

Первоначально суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. Однако в конце августа было проведено повторное заседание, на которое был вызван еще один пациент больницы. Свидетель рассказал, что обсуждал с обвиняемым автомобили, когда в разговор вмешался доносчик, начавший оскорблять обвиняемого.

По информации канала, дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

