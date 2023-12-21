В Бурятии приговорили к 200 часам общественных работ мать ребенка, проведшего ночь в канализации

В июне 2019 года мать не уследила за сыном 2013 г.р., мальчик упал в канализационный люк, где и провел целую ночь. В декабре 2022 года он убежал из дома в одежде, не соответствующей погодным условиям.

Нерадивая мамаша злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о ребенке. Неоднократное привлечение ее к административной ответственности не возымело действия, и в ноябре женщина была лишена родительских прав, а ее сын отправлен в детский дом.