В Бурятии приговорили к 200 часам общественных работ мать ребенка, проведшего ночь в канализации
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Жительницу Иволгинского района Бурятии приговорили к 200 часам обязательных работ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июне 2019 года мать не уследила за сыном 2013 г.р., мальчик упал в канализационный люк, где и провел целую ночь. В декабре 2022 года он убежал из дома в одежде, не соответствующей погодным условиям.
Нерадивая мамаша злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о ребенке. Неоднократное привлечение ее к административной ответственности не возымело действия, и в ноябре женщина была лишена родительских прав, а ее сын отправлен в детский дом.