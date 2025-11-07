В Бурятии родные погибшего на СВО военнослужащего требуют эксгумации тела для перезахоронения

В Бурятии разразился болезненный посмертный конфликт вокруг места упокоения бойца, погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщило издание «Номер один», родственники военнослужащего подали иск в суд с требованием эксгумировать его тело для последующего перезахоронения на малой родине.

История началась после получения официального извещения о гибели. Право распорядиться телом, согласно закону, получила законная супруга погибшего. Женщина приняла решение похоронить мужа на кладбище по своему месту жительства.

Однако эта инициатива вызвала резкий протест со стороны других родственников бойца, которые настаивали на его захоронении в родном городе или селе. Не сумев договориться полюбовно, они позволили супруге провести первоначальные похороны, после чего инициировали судебное разбирательство.

Теперь истцы требуют от суда санкционировать извлечение гроба из текущей могилы, его транспортировку и проведение повторного погребального обряда в выбранном ими месте.

