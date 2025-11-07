В Ярославле разгорается скандал вокруг мемориального кладбища участников СВО

Родственники погибших военнослужащих в Ярославле выразили возмущение состоянием надгробий на мемориальном кладбище. Как сообщил «Регнум», установленные памятники пришли в неудовлетворительное состояние — портреты героев покрылись темными пятнами, а черты лиц стали практически неразличимыми.

По словам отца одного из захороненных бойцов, сложившаяся ситуация выглядит как настоящее надругательство над памятью павших.

«Те памятники, что уже стоят, выглядят как насмешка, вандализм, халтура. Разве такого отношения заслуживают герои? Эти портреты выглядят как разлагающиеся трупы, — возмутился отец одного из захороненных на кладбище военных. — Если дело не сдвинется с мертвой точки, мы получим самое страшное в России кладбище мертвецов», — заявил он.

Особое негодование у семей вызывает тот факт, что они не могут самостоятельно заменить испорченные памятники из-за требования единого стиля оформления мемориального комплекса. При этом в муниципальной администрации, отвечающей за установку надгробий, пока ограничиваются обещаниями исправить ситуацию.

