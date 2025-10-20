В Бурятии возбуждено уголовное дело после драки учителя с подростком

Учитель физики и математики в Бурятии, участвовавший в драке с подростком, работал в школе без соответствующего педагогического образования. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash.

Как выяснилось, 39-летний преподаватель был принят на работу в сельскую школу в селе Поселье лишь в начале текущего учебного года и не имел необходимой профильной подготовки.

Инцидент, который произошел в школьной раздевалке, получил широкий резонанс. На место незамедлительно выехали уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия и представители комиссии по делам несовершеннолетних для проведения служебного расследования.

В самой образовательной организации была инициирована внутренняя проверка. По ее результатам следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц школы, допустивших к работе с детьми неквалифицированного сотрудника.

