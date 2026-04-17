В Бурятии женщина перекусила сливами и попала на операцию из-за кома в желудке

Безобидный, на первый взгляд, перекус спелыми сливами едва не стоил здоровья 77-летней жительнице Бурятии. Как сообщает « КП-Иркутск », женщина съела целую тарелку фруктов, после чего почувствовала сильные боли в животе и была экстренно доставлена в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Обследование выявило в ее желудке внушительное инородное тело — плотный ком размером около десяти сантиметров, сопоставимый по величине с хорошим кулаком.

Врачи диагностировали у пациентки фитобезоар — образование из непереваренных растительных волокон, которое желудочно-кишечный тракт не смог ни расщепить, ни продвинуть дальше. Для извлечения инородного тела хирургам потребовалось провести лапароскопическую операцию через небольшие проколы. Как отметили в медучреждении, восстановительный период прошел без осложнений, и женщина быстро пошла на поправку.

Сам по себе подобный диагноз считается достаточно редким. Хирург Баир Хабинов пояснил, что еще недавно с такими случаями сталкивались не чаще одного раза в пять-шесть лет. Однако начало 2026 года заставило медиков насторожиться: нынешний пациент стал уже третьим за последние три месяца.

По словам врача, в январе прооперировали мужчину, в феврале — женщину, и мартовский случай, завершивший эту череду, вызвал у специалистов крайнее удивление. Причиной же образования фитобезоара именно у этой пенсионерки, вероятнее всего, стала перенесенная ранее операция по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, из-за которой моторика желудка оказалась ослабленной, и орган просто не справился с нагрузкой.