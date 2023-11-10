В Бурятии журналистку приговорили к семи годам за фейки об армии

Советский районный суд Улан-Уде заочно приговорил создательницу фонда «Свободная Бурятия»* журналистку Александру Гармажапову** к 7 годам колонии по делу о военных фейках.

В июле 2022 года Гармажапова опубликовала видео, в котором рассказала о якобы незаконном удержании 17 военнослужащих, решивших расторгнуть контракт. В Генштабе заявили, что эта информация является недостоверной.

Дело в отношении Гармажаповой расследовалось и рассматривалось заочно, поскольку журналистка не проживает в России.

* деятельность организации признана нежелательной в России

** признана в России иноагентом