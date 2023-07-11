В Бурятском детском лагере эвакуировали детей из-за угрозы затопления дороги

Как сообщает «Газета.ру» , отдыхающих были вынуждены вывезти за два дня до конца смены. Сейчас все они уже находятся дома и с тоской вспоминают о проведенном в лагере времени.

Кто не мечтал отправиться летом в детский лагерь? Наверняка тот, кто там уже был и кому не понравилось. Однако омрачить отдых могут не только надоедливые насекомые и ранний подъем на зарядку, но и угроза природного катаклизма. Так произошло в Бурятии в одном из детских лагерей.

Согласно информации, поступившей от МЧС по региону, во вторник, 11 июля, ожидается возможный выход грунтовых вод, которые могут затопить дорогу к детскому лагерю под названием «Каскад». В итоге администрация была вынуждена принять решение вывезти детей на два дня раньше предполагаемого конца смены.