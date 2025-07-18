В Бурцево Наро-Фоминского округа обновили мемориал со списком героев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны

Обновлен мартиролог, в который включены имена 76 уроженцев этого края, не доживших до Победы в Великой Отечественной войне.

Стела и четыре гранитные плиты с высеченными на них фамилиями героев преобразились. Благодаря реставрационным работам имена стали более четкими и разборчивыми, а сам монумент приобрел более свежий и благоустроенный вид. Было восстановлено наружное освещение, проведена реставрация памятника и благоустроена прилегающая территория. Это важное событие для всего Наро-Фоминского округа, подчеркивающее значимость сохранения памяти о подвиге местных жителей.

«Этот ремонт — наша дань уважения подвигу поколения, отстоявшего мир. Проходит время, но наша признательность не должна угасать», — заявила заместитель начальника ТУ Калининец Наталья Новинская.

Торжественное открытие мемориала после реставрации собрало множество людей. Жители Калининца, представители молодежи и старшего поколения, работники администрации и военнослужащие 2-й Таманской дивизии, расположенной неподалеку, — все, кто ценит историю своего края, пришли возложить цветы к памятнику и почтить память героев.

Эти места — нечто большее, чем просто перечень имен на камне. Это живое напоминание о том, что, пока мы храним память о прошлом, подвиг героев остается с нами, а вклад Наро-Фоминского округа в Победу навсегда вписан в историю страны.