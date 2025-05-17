В бывшем особняке экс-главы МИД Козырева в Барвихе прошли обыски по убийствам 1990-х

В особняке, где проживал Андрей Козырев, бывший глава внешнеполитического ведомства России, который был признан иностранным агентом в Российской Федерации, в поселке Барвиха, расположенном в Подмосковье, были проведены следственные действия в рамках расследования преступлений, совершённых в 1990-х годах. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «112».

Из помещения были изъяты денежные средства, документы и технические устройства.

Важно отметить, что в настоящее время Козырев не проживает в этом здании. В 2012 году он продал его лицам, связанным с криминальным авторитетом из Тольятти и участником организованной преступной группы «Сиротинские» Игорем Шинкоренко. Последний проживал в этом здании до того момента, как правоохранительные органы начали активно расследовать деятельность банды, которая в 1990-е годы совершала массовые убийства и промышляла вымогательством в Самарской области.

В настоящее время Шинкоренко и Игорь Сиротенко находятся в розыске и заочно арестованы. Их подозревают в причастности к убийству главреда газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова.

11 апреля Министерство юстиции Российской Федерации включило бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева в список иностранных агентов. Он занимал пост главы МИД РФ с 1990 по 1996 год.