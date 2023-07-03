В частном доме в Хабаровске заживо сгорели женщина и маленький ребенок
Фото: [© РИА Новости / Павел Лисицын]
Как проинформировали в главке МЧС по Хабаровскому краю, трагедия разыгралась в ночь на понедельник, 3 июля. На пульт дежурного от очевидцев пожара поступил экстренный вызов.
Приехавшие на место пожарные смогли локализовать возгорание в кирпичном частном жилом дома. При проливке территории были обнаружены тела двух погибших.
«Ранним утром в понедельник на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Моховой,34/3... Горел частный двухэтажный кирпичный дом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
В настоящее время региональная прокуратура проводит по факту произошедшего проверку. Выясняется, что могло привести к возгоранию.