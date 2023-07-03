В частном доме в Хабаровске заживо сгорели женщина и маленький ребенок

«Ранним утром в понедельник на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Моховой,34/3... Горел частный двухэтажный кирпичный дом. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.