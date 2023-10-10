В Чеченской Республике построят первый завод по производству азотных удобрений

Как пишет ТАСС , на этом предприятии появятся порядка 500 рабочих мест. А пока что сейчас продолжается стадия планирования завода, мощность которого, вероятно, составит 2 миллиона тонн аммиачной селитры и карбамида в год.

Стало известно, что в Чечне ожидается строительство первого завода, производящего азотные удобрения. Его постройку планируют начать в следующем, 2024 году. По словам Адама Хакимова, министра промышленности и энергетики региона, данный проект сможет привлечь 100 миллиардов рублей в виде инвестиций. К слову, интерес к заводу проявляют инвесторы из Китая, а также стран Ближнего Востока.

Отмечается, что производство аммиачной селитры и карбамида по планам должно будет происходить исключительно при помощи отечественного оборудования. А это очень важно и довольно актуально в нынешнее время.