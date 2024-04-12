В Чехове двум семьям вручили ключи от новых трехкомнатных квартир

Переезд — это единственные хлопоты, которые ожидают семьи, потому что квартиры полностью готовы к проживанию в них. Супругам предстоит лишь обустраивать помещения, ориентируясь на свой вкус. Местное отделение партии «Единая Россия» в честь переезда подарило супругам бытовую технику.

«Мы хотим вам сказать огромное спасибо. Наконец-то наши ожидания завершились. Мы посмотрели жилье, нам все понравилось, спасибо за хороший ремонт, достойное его исполнение. Мы очень рады», — сказала Римма Хамитовна Орехова.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится активная работа с целью улучшения жилищных условий для различных категорий населения: молодым семьям, малоимущим и многодетным. Также реализуются программы и меры поддержки, направленные на помощь медикам и педагогам.

В обязательном порядке поддержку оказывают тем горожанам, кто проживает в аварийном жилье. На портале: https://uslugi.mosreg.ru/survey жители Подмосковья могут проверить, включен ли их дом в госпрограмму. Если здание внесено в перечень, то на портале можно рассчитать стоимость жилищного сертификата и узнать условия его оформления.