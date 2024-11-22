В Чехове глава Михаил Собакин в преддверии Дня матери встретился с мамами особенных детей

Мероприятие прошло в рамках проекта фонда «Добрый завтрак». Его гостями также стали президент благотворительного фонда «Исток», председатель «Союза женщин России» в Подмосковье Екатерина Богдасарова и заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.

В 2015 году благотворительный фонд «Исток» впервые организовал «Добрые завтраки», которые превратились в добрую традицию для Подмосковья. В нынешнем году в городском округе Чехов состоялось юбилейное мероприятие. На встрече присутствовали 12 мамочек и 8 детей. Для ребят провели увлекательные мастер-классы. Яркие эмоции вызвало шоу мыльных пузырей. Пока дети веселились, их мамы могли немного отдохнуть и обсудить важные вопросы.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Чехов ]

«Сегодняшнее мероприятие — это возможность не только поздравить мам с чудесным и теплым праздником, но и выразить глубокую благодарность за ту невероятную работу, которую они делают каждый день. Именно мамы являются опорой для своих детей, их терпение и настойчивость заслуживают самого глубокого уважения», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Глава г.о. Чехов Михаил Собакин отметил, что мам интересуют многие темы: время и график работы спортивных секций, в том числе занятий плаванием, функционирование специальных кружков, наличие отдельного помещения для встречи со специалистами, которые работают с особенными детками. Глава муниципалитета также обсудил личные вопросы каждой семьи.

Екатерина Юрьевна Богдасарова сама является многодетной мамой, поэтому понимает важность решения всех озвученных вопросов.

«Мы очень часто слышим, что материнство - это работа 24/7. Для меня лично это не столько работа, сколько неотъемлемая часть жизни, где воедино соединяются разные эмоции. Но всегда женское сердце будет выше обстоятельств. Я желаю каждой женщине наслаждаться чувством материнства и оставаться всегда в прекрасном настроении», — рассказала Екатерина Юрьевна.

Фонд «Исток» оказывает всестороннюю поддержку мамам, которые воспитывают особенных детей. Для семей создают условия, благоприятные для развития ребят и их адаптации в социуме. Работа фонда не остается незамеченной: семьи становятся сплоченнее и счастливее, дети обретают уверенность в надежном будущем.