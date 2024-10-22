В Чехове глава округа встретился с семьями погибших военнослужащих

«Каждая такая встреча — это боль… Боль для женщин, потерявших своих самых близких родных: мужей, сыновей, отцов. Время не лечит, оно лишь притупляет эту боль. Их мужчины – герои! Герои нашего времени, отдавшие жизни за Россию, за свободу и независимость нашей страны, за возможность жить и воспитывать наших детей в духе традиций и любви к семье и к своей Родине», — рассказал глава округа.

Судьба каждого героя и память о нем важна для округа. Так, кадровый офицер Никита Билодед встал на защиту Родины в феврале 2022 года. В зоне СВО пробыл семь месяцев. Он погиб 21 сентября во время выполнения боевого задания. Героя посмертно наградили медалью Жукова и Орденом Мужества.

Старший сержант Роман Волков в рамках частичной мобилизации отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. Военнослужащий РФ служил сапером до 8 сентября 2023 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Старший стрелок Олег Коняев был посмертно награжден Орденом Мужества. Военнослужащий погиб 1 ноября 2023 года. В зону СВО прибыл в мае 2022 года. Сначала подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а через год — с Минобороны РФ.

Старший сержант Алексей Гусев выступил в роли добровольца. В зону спецоперации он прибыл в августе 2022 года. Боец погиб во время выполнения боевого задания через три месяца, но близкие Алексея еще долго об этом не знали. Он числился без вести пропавшим еще девять месяцев. Извещение о гибели Алексея Гусева пришло в июне 2023 года. Он был любящим супругом и отцом. Военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества. Память о каждом герое сбережется на века.

«Обязательно постараемся всем оказать помощь. На постоянной связи с семьями наш куратора регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Елена Дорончева, которая не только окружила женщин заботой и вниманием, но и занимается их сопровождением», — сказал Михаил Собакин.

Глава муниципалитета пообещал оказать необходимую помощь всем близким погибших участников СВО. Михаил Собакин также сообщил, что возле ДК «Дружба» в летний сезон планируется открытие Аллея Памяти.