В Чехове малообеспеченным семьям с детьми оказывают помощь перед 1-ым сентября

Акция, которая уже стала традиционной, проходит в муниципалитете с 14 по 24 августа. Она ориентирована на оказание помощи тем семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Также участники акции уделяют внимание детям мобилизованных.

«Собрал ребятам ранцы, с полным комплектом канцтоваров, необходимых для учебы. Пусть новые портфели с книжками и тетрадками, ручками и красками доставят ребятам радость и желание учиться на хорошо и отлично!» — отметил Глава муниципалитета.

Участвовать в акции может любой желающий. Необходимость есть в следующих канцелярских принадлежностях:

• ручки с синей пастой;

• карандаши (простые и цветные);

• тетрадки и обложки к ним;

• альбомы для рисования;

• точилки;

• линейки;

• подставки и обложки для книг;

• пеналы;

• ластики.

Организаторы собирают также рюкзаки и книги, написанные отечественными авторами. При желании можно приносить любые другие товары для школьников.

В рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» в округе функционируют пункты сбора:

1. ТРЦ «Карнавал» (ул. Московская, д. 96, 4-й этаж, ориентир — магазин «Читай-город»). Работает ежедневно. В будние дни с 17.00 до 20.00, а выходные — с 12.00 до 15.00.

2. ДК «Дружба» (ул. Чехова, д. 45, каб. №210). Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8-939-841-90-09. Пункт принимает участников акции ежедневно с 09.00 до 18.00.

3. Общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия» (ул. Дружбы д. 21). Пункт работает только в будние дни с 10.00 до 17.00. Перерыв — с 13.00 до 14.00.

В округе действует много социальных программ, ориентированных на помощь малообеспеченным семьям с детьми. Так, недавно Глава выполнил поручение Губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил юной горожанке Марии рюкзак со школьными принадлежностями. 1 сентября девочка впервые пойдет в первый класс гимназии № 7. Будущая первоклассница — самая младшая дочь в многодетной семье Кулаковых. Она уверена, что будет довольна началом нового этапа в жизни.

Добрая акция по вручению рюкзаков и школьных принадлежностей для первоклассников из малообеспеченных семей проходит в Подмосковье по инициативе губернатора. В Чехове в нынешнем году подарки передадут 16 семьям.