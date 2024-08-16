В Чехове малообеспеченным семьям с детьми оказывают помощь перед 1-ым сентября
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Чехов/Пресс-служба администрации г. о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».
Акция, которая уже стала традиционной, проходит в муниципалитете с 14 по 24 августа. Она ориентирована на оказание помощи тем семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Также участники акции уделяют внимание детям мобилизованных.
«Собрал ребятам ранцы, с полным комплектом канцтоваров, необходимых для учебы. Пусть новые портфели с книжками и тетрадками, ручками и красками доставят ребятам радость и желание учиться на хорошо и отлично!» — отметил Глава муниципалитета.
Участвовать в акции может любой желающий. Необходимость есть в следующих канцелярских принадлежностях:
• ручки с синей пастой;
• карандаши (простые и цветные);
• тетрадки и обложки к ним;
• альбомы для рисования;
• точилки;
• линейки;
• подставки и обложки для книг;
• пеналы;
• ластики.
Организаторы собирают также рюкзаки и книги, написанные отечественными авторами. При желании можно приносить любые другие товары для школьников.
В рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» в округе функционируют пункты сбора:
1. ТРЦ «Карнавал» (ул. Московская, д. 96, 4-й этаж, ориентир — магазин «Читай-город»). Работает ежедневно. В будние дни с 17.00 до 20.00, а выходные — с 12.00 до 15.00.
2. ДК «Дружба» (ул. Чехова, д. 45, каб. №210). Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8-939-841-90-09. Пункт принимает участников акции ежедневно с 09.00 до 18.00.
3. Общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия» (ул. Дружбы д. 21). Пункт работает только в будние дни с 10.00 до 17.00. Перерыв — с 13.00 до 14.00.
В округе действует много социальных программ, ориентированных на помощь малообеспеченным семьям с детьми. Так, недавно Глава выполнил поручение Губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил юной горожанке Марии рюкзак со школьными принадлежностями. 1 сентября девочка впервые пойдет в первый класс гимназии № 7. Будущая первоклассница — самая младшая дочь в многодетной семье Кулаковых. Она уверена, что будет довольна началом нового этапа в жизни.
Добрая акция по вручению рюкзаков и школьных принадлежностей для первоклассников из малообеспеченных семей проходит в Подмосковье по инициативе губернатора. В Чехове в нынешнем году подарки передадут 16 семьям.