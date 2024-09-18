В Чехове начался капитальный ремонт детской школы искусств

Пока инженеры-проектировщики разрабатывают новый дизайн проекта, строительные бригады начали демонтажные работы.

Чеховская детская школа — востребованное заведение муниципалитета, в котором под руководством талантливых 34 педагогов и четырех концертмейстеров занимаются 910 детей. Ребята могут раскрывать способности в совершенно разных направлениях, в частности, народные инструменты и фортепиано, живопись и хореография.

Руководители образовательных учреждений г. Чехов понимают, что на время ремонта ребята не могут прекратить занятия. Поэтому ДК «Дружба», лицей № 4 и гимназия № 7 рады предоставить помещения для обучения юных горожан на время проведения строительных работ. В зданиях Центральной детской библиотеки и Венюковском отделении ЧДШИ разместится управленческий персонал школы. Согласно графику работ, ремонт завершится в следующем году.

Проект реализовывают в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Средства на ремонт предоставлены из регионального бюджета.