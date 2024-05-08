В Чехове накануне Дня Победы открыли мемориальную доску и Парту Героя в честь военного СВО Нестерова

Георге Сергеевич Нестеров жил и учился деревне Крюково. В октябре 2022 года Георге был призван в зону специальной операции, где героически выполнял поставленные задачи. Боец погиб 3 июня 2023 года. Указом президента РФ Георге Нестеров был посмертно награжден Орденом Мужества.

«27 сентября сына вызвали в военкомат и вручили повестку. Георге был в хорошем настроении и радовался, что поедет защищать свою страну и своих родных. Из зоны СВО всегда звонил с улыбкой. Часто говорил, что все хорошо. Нас успокаивал словами, что их победим и вернемся домой. Верил, что наша страна непобедима. Для нас гибель сына – боль на всю жизнь, невосполнимая утрата. Но мы гордимся нашим сыном, что он погиб героем, защищая свою Родину – Россию», — поделилась воспоминаниями мама Георге Алла Ивановна Нестерова.

На торжественную церемонию пригласили родителей Георге Аллу Ивановну и Сергея Ивановича, сестер Ирину и Киру, родственников. Мероприятие посетили депутаты Совета депутатов. Почтить память героя пришли его друзья, коллеги из поискового отряда «Возрождение», одноклассники, учителя и местные жители.

«Низкий поклон семье за сына. За его подвиг. Мы всегда будем им гордиться. На Георге будут равняться земляки. Его имя никогда не будет забыто и всегда будет служить примером мужества и отваги нам и подрастающему поколению», — заявил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Очередным открытием «Парты Героя» городской округ Чехов присоединяется к Всероссийскому образовательному проекту партии «Единая Россия». Михаил Собакин уверен, что увековечение подвига Георге позволит молодому поколению понять главное: поведение каждого человека формируют правильные жизненные ориентиры.

«Можно смело сказать, что наше подрастающее поколение и формирует сегодня таких героев», — отметил Михаил Собакин.

Многие выпускники и педагоги Крюковской школы вошли в историю России как герои. Так, Илья Петрович Коняхин отважно защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, а после великой Победы был назначен директором учебного заведения. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Панченко преподавал школьникам начальную военную подготовку. Выпускник общеобразовательного учреждения Алексей Танков был посмертно награжден почетным орденом. Герой выполнял интернациональный долг в республике Афганистан.

«Связь поколений неразрывна. Мы всегда должны помнить и знать имена героев, в разные годы отдавшие жизни за наше светлое будущее, за мирное небо над нашими головами. Как в те далекие годы, так и сейчас на полях сражений решается судьба России, и нет никаких сомнений в том, что враг будет разбит, и Победа будет за нами!» — уверен глава Чехова Собакин.

Подмосковье торжественно встречает День Победы: проходят тематические концерты, выставки, акции, возложение цветов павшим воинам.