В Чехове обсудили проект «Трансформация народных дружин»

Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он предусматривает увеличение численности Народных дружин в муниципалитете сроком до 1 октября текущего года, а также выдачу специального обмундирования и изменение правил деятельности.

На территории муниципалитета народная дружина была сформирована в январе 2018 года. Она осуществляла деятельность на основании Устава. В марте 2018 года между Народной дружиной, Администрацией и ОМВД России по г.о. Чехов заключено соглашение о сотрудничестве в части участия личного состава в охране общественного порядка на территории округа. Финансирование осуществляется в форме ежемесячной денежной выплаты.

Численность народных дружинников в округе на данный момент составляет 27 человек. По итогам 2023 года они участвовали в обеспечении общественного порядка во время проведения 136 мероприятий, в ходе которых зафиксировали 13 преступлений и пять административных правонарушений.

Проект «Трансформация» предполагает изменить действующий формат народных дружинников: обеспечить их тактическими аптечками, рациями и видеорегистраторами, которые подключены к системе «Безопасный регион». Всех представителей Народной дружины обучат приемам рукопашного боя, оказанию первой медицинской помощи, основным навыкам обращения с оружием. Также они будут изучать правоведение. Для координации деятельности работы разработано мобильное приложение. Его функционал разъясняет действия и обязанности дружинников. Проект предполагает увеличение ежемесячной денежной выплаты.