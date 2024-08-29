В Чехове обсудили проект «Трансформация народных дружин»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился с представителями Народной дружины, чтобы обсудить проект «Трансформация народных дружин».
Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он предусматривает увеличение численности Народных дружин в муниципалитете сроком до 1 октября текущего года, а также выдачу специального обмундирования и изменение правил деятельности.
На территории муниципалитета народная дружина была сформирована в январе 2018 года. Она осуществляла деятельность на основании Устава. В марте 2018 года между Народной дружиной, Администрацией и ОМВД России по г.о. Чехов заключено соглашение о сотрудничестве в части участия личного состава в охране общественного порядка на территории округа. Финансирование осуществляется в форме ежемесячной денежной выплаты.
Численность народных дружинников в округе на данный момент составляет 27 человек. По итогам 2023 года они участвовали в обеспечении общественного порядка во время проведения 136 мероприятий, в ходе которых зафиксировали 13 преступлений и пять административных правонарушений.
Проект «Трансформация» предполагает изменить действующий формат народных дружинников: обеспечить их тактическими аптечками, рациями и видеорегистраторами, которые подключены к системе «Безопасный регион». Всех представителей Народной дружины обучат приемам рукопашного боя, оказанию первой медицинской помощи, основным навыкам обращения с оружием. Также они будут изучать правоведение. Для координации деятельности работы разработано мобильное приложение. Его функционал разъясняет действия и обязанности дружинников. Проект предполагает увеличение ежемесячной денежной выплаты.
«В качестве дополнительных мер поддержки мы рассмотрим возможность предоставления бесплатного проезда на общественном транспорте, а также доступа к спортивным учреждениям и культурным мероприятиям», — отметил глава округа Михаил Собакин.