В Чехове открылась обновленная лесопожарная станция

Обновленная лесопожарная станция первого типа «Чехов» филиала Подольский — «Русский лес» открылась после проведения масштабного капитального ремонта.

Работы по модернизации объекта подошли к концу. А это значит, что вся лесопожарная техника, оборудование, инвентарь и условия труда личного состава будут содержаться в лучших условиях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Глава городского округа Чехов лично присутствовал на открытии. Находясь на объекте, он провел осмотр здания и близлежащей территории. Профессионализм сотрудников станции и их слаженная работа тоже не остались незамеченными:

«Тот вклад, который делаете вы, он не измерим. Потому что лес – это наши, так сказать, легкие. Это приятное времяпровождение для наших жителей. И как раз модернизация лесопожарной станции обеспечит вам более комфортные условия для работы», – подчеркнул Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ] Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

В знак признания выдающегося вклада специалистов составу вручили ключи от автоцистерны с высокой проходимостью 1,6-40 с пожарным оборудованием, автомобиль «NIVA Travel», а также бензомоторные пилы и современные компьютеры для выполнения рабочих задач.

Капремонт прошел в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023-2027 годы». Он позволит сотрудникам оперативнее реагировать на возгорания в округе.