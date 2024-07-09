В Чехове поздравили семьи муниципалитета с Днем любви, семьи и верности

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин с архиепископом Подольским и Люберецким Владыкой Аксием и начальником окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольгой Орловой поздравляли семьи, проживающие на территории округа.

В Чехове есть много многодетных семьей. Некоторые горожане ответственно воспитывают приемных детей. Многие посвятили свои жизни родительтсву и с гордостью выполняют взятые на себя обязательства долгие годы.

«День семьи, любви и верности — день основ жизни нашей России, день самых светлых и искренних чувств. Берегите свои семьи, любите друг друга. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!» — пожелал Глава округа Чехов Михаил Собакин.

Глава муниципалитета напомнил, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. В своей речи он отметил важность сохранения традиционной модели семьи, участия мамы и папы в воспитании детей, привития у юных россиян уважения к старшим и любви к Родине.

«Когда мы размышляем о родительском подвиге и таких высоких чувствах как любовь, доверие ценность, близость друг друга, мы обновляемся и возвышаемся. Я сегодня радуюсь тому, что вижу семьи, которые прожили не один десяток лет здесь, на Лопасненской земле. Молодые семьи, деток наших. Я с большим удовольствием и радостью поздравляю вас с этим праздничным днем и дай Бог, чтобы наши семьи были крепкими и надежными. Семейная жизнь — это, прежде всего труд, но он нас всех обновляет и делает лучше, чище и добрее», — сказал Владыка Аксий.

Владыка Аксий вручил Патриаршие Знаки Материнства и Архиерейские грамоты семьям, которые сделали служение Богу своим приоритетным заданием. Глава Чехова Михаил Собакин в честь праздника вручил Почетные Грамоты и Благодарственные письма, а также Приветственные адреса семьям муниципалитета. Многие семьи живут в Чехове уже целыми поколениями: супруги познакомились в родном округе, поженились и родили детей.