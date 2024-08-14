В Чехове продолжается сбор помощи жителям Курской области и военным СВО

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал военнослужащим РФ в зону спецоперации квадроцикл и два мотоцикла, которые были пожертвованы жителями муниципалитета. Кроме того, более тонны гуманитарной помощи было собрано неравнодушными горожанами, которую уже направили в Курскую область.

Активность жителей муниципалитета особенно возросла после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Неравнодушные горожане и члены партии «Единая Россия» собрали более тонны гуманитарной помощи для соотечественников, которые вынуждены спасаться от агрессии противника. Собранные предметы сделают жизнь людей в пунктах временного проживания более комфортной.

«Благодарю всех жителей, которые не остались равнодушными и приняли участие в сборе помощи. Мы не останавливаемся. Каждый желающий в любой момент может присоединиться и принести помощь в наши пункты сбора», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Глава округа Михаил Собакин, городской прокурор Вадим Шишкин, волонтеры и молодогвардейцы оказывали активную помощь в сборе помощи. Груз сначала доставят в распределительный пункт Московской области, а затем — в Курскую область.

Порядка 600 человек, среди которых 400 детей, прибыли в Подмосковье из Курской области. Поручение губернатора Андрей Воробьева о необходимости их размещения в детских лагерях и санаториях оперативно выполнено. Некоторые горожане принимают решение эвакуироваться самостоятельно.

«К нам в г.о. Чехов прибыло уже более 40 жителей Курской области. Со всеми мы держим связь. Все жители Курской области, кому необходима помощь, могут обратиться в ДК «Дружба», кабинет 304. Или по телефону 89398419009», — сообщил Глава Михаил Чехов.

Пункты сбора в г.о. Чехов работают по следующим адресам:

• Общественная приемная Партии «Единая Россия», расположенная на ул. Дружбы д. 21. Помощь принимают с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Перерыв: с 13:00 до 14:00.

• Центр поддержки участников СВО и их семей, который находится по ул. Чехова, д. 45, каб. №210 (ДК «Дружба»). Контактный номер: 89398419009. Работает каждый день с 09:00 до 18:00.

Активную помощь также оказывается муниципалитетом участникам спецоперации. Так, инициаторами пожертвования стали супруги Галия и Алексей, проживающие в деревне Поповка. Они отреагировали на призыв военнослужащих о необходимости передать мототехнику.

«Неделю назад Галия и ее муж Алексей увидели призыв военнослужащих о необходимости пожертвовать мототехнику, о которой так остро не хватает на поле боя. В их гараже хранились два мотоцикла, требующие лишь небольшого ремонта, и они очень хотели помочь нашим ребятам. Мы связались с Галией, забрали технику и незамедлительно привели ее в порядок», — рассказал Михаил Собакин.

Мотоциклы были отремонтированы. Ранее жители городского округа Чехов пожертвовали квадроцикл. Администрация обеспечила доставку собранной мототехники в зону спецоперации. Кроме того, муниципалитет выполнил просьбу бойца с позывным «Узбек», который сообщил о необходимости передачи обуви. Несколько коробок также были отправлены в зону СВО. Глава Михаил Собакин поблагодарил горожан за отзывчивость и инициативность.