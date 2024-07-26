В Чехове прошла традиционная «Выездная администрация» в микрорайоне Венюково

В четверг, 25 июля, глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с жителями микрорайона Венюково в формате «выездной» администрации.

Актуальные вопросы с жителями также обсуждали заместители главы г.о. Чехов, депутат Московской областной Думы, главный врач Чеховской больницы и члены Молодежного парламента. Собрание длилось два часа. Администрация приняла более 250 обращений. Глава округа отметил, что такой показатель говорит о вовлеченности жителей в вопросы развития города и эффектности встреч в формате «выездной» администрации.

Чаще всего горожане обращались с вопросами, связанными с содержанием многоквартирных домов, благоустройством территорий, образованием, вывозом мусора, ремонтом дорог и сферой здравоохранения.

«Все сегодняшние обращения взяты в работу и оформлены в протокол. В ближайшее время по каждому будут определены исполнители и установлены сроки решения», — заявил глава г.о. Чехов Михаил Собакин.

Прием провели на территории «Нового бульвара», который в нынешнем году принимал участие в голосовании за проекты комфортной городской среды. Заявить о своем видении развития объекта имел право каждый житель. Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля.

«От городского округа Чехов было предложено два варианта: Бульвар Новый в мкр. Венюково и общественная территория в с. Новый Быт, у прудов НАТИ. По итогам голосования большинство голосов, а именно 12 365 было отдано за «Бульвар Новый». Согласно федеральной программе, установлены сроки реализации проекта - 2025 год», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке. На портале также опубликована информация о сроках реализации проекта.

Глава Михаил Собакин напомнил, что «Выездные Администрации» — не единственный способ получения квалифицированной консультации или оставления обращения. Горожан всегда примут в территориальных отделах округа:

• Стремиловский ТО , с.Дубна, д.30, 2 этаж, кабинет 230 (+7 (496) 727-91-17).

• Баранцевский ТО, с.Новый Быт, ул.Новая, д.8а, 2 этаж (+7 (496) 724-14-12).

• Столбовая – Любучаны ТО, с. Троицкое д.4/1 (+7 (496) 724-32-46).