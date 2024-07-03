В Чехове стартовала масштабная подготовка к фестивалю «Гуляй-Город»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин выехал в Молоди, чтобы проверить уровень подготовки к фестивалю «Гуляй-Город». Мероприятие состоится 27 июля в историческом месте.

В настоящее время специалисты подготавливают спортивные, образовательные и развлекательные локации.

«Мы комплексно готовимся к тому, чтобы гостям мероприятия было комфортно с точки зрения транспортной доступности, парковки, питания, навигации, наличия условий для маленьких детей», — отметил глава Собакин.

Глава городского округа Чехов дал ряд поручений. Так, сотрудникам коммунальных служб по благоустройству предстоит начать уборку территории и облагораживание инфраструктуры. Мострансавто должно проработать вопрос размещения в городских автобусах баннеров с анонсом фестиваля.

Впервые фестиваль прошел в Чехове в 2009 году. Губернатор региона Андрей Воробьев поддержал инициативу администрации городского округа, благодаря чему фестивалю был присвоен федеральный статус.

В 2023 году мероприятие посетили более 30 тысяч гостей и два десятка исторических клубов реконструкторов. Масштабная подготовка к фестивалю — гарантия того, что в нынешнем году «Гуляй-Город» станет не менее ярким и зрелищным событием лета. Жителям Подмосковья рекомендуют уже планировать поездку в Чехов.