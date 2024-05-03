В Чехове стартовали работы по замене и модернизации детских и спортивных площадок

Начались работы по обустройству и модернизации детских площадок в Чехове. Мероприятия ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Ход работ проверил Глава округа Михаил Собакин.

Работы начались на ул. Полиграфистов, здесь были учтены просьбы о ремонте площадок от жителей близлежащих домов, озвученных на портале «Добродел». Как уточнил глава Чехова, к концу июня во дворах домов 27а, 27, 29, 29/1, 29 будут установлены детские и спортивные площадки, благоустроены пешеходные дорожки и парковочные места.

Игровые элементы с демонтированных площадок проверят на качество и безопасность, а затем установят на других территориях городского округа.

На 2024 год запланированы работы по обновлению 11 игровых и спортивных площадок площадью 1 800 квадратных метров. Работы проведут по следующим адресам:

- ул. Чехова, д. 17, 19, 21, 25, 23

- ул. Земская, д. 1,2,3,4,5,9,11

- ул. Дружбы, д. 16,18, Лопасненская, д. 11 (ДИП+спорт)

- ул. Полиграфистов, д. 27а,27,29,29/1,29 (ДИП+спорт)

- с. Новый Быт, ул. Новая, д.5,6,7,8,9

- д. Кулаково

- д. Чепелево, ул. Центральная д. 2

- с. Молоди, ул. Совхозная д. 6,7

- д. Сенино

Игровая и спортивная площадки также будут установлены в парке «Дубки» в селе Троицкое в рамках губернаторской программы.

Точная информация о начале и об окончании работ будет находиться на информационном стенде. Там же укажут, если по какой-либо причине работы затянутся. Пока все идет по плану. Полагают, что реконструкцию по адресам завершат 28 июня 2024 года.