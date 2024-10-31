В Чехове традиционно почтили память жертв политических репрессий

Каждый год 30 октября в городском округе Чехов вспоминают жертв политрепрессий. В этот день в муниципалитете проходят массовые мемориальные мероприятия и траурные акции.

Председатель Совета депутатов горокруга Галина Козина и сотрудники администрации, представители совета ветеранов городского округа Чехов, координаторы ассоциации жертв политических репрессий по Московской области и неравнодушные жители муниципалитета в день скорби возложили цветы к памятнику.

В страшные для истории современной России годы жертвами политрепрессий стали почти 800 тыс. человек. Свыше трех миллионов граждан были осуждены без имеющихся для этого объективных оснований. Сломленными оказались судьбы не только осужденных или казненных, но и их многочисленных родственников. Протоирей-настоятель Храма Ионна Предтечи Георгий Захаров совершил панихиду об упокоении душ павших.

«Мы поминаем тех людей, которые в своей жизни испытали такое горе – и моральное, и физическое, которое не сравнимо, наверное, ни с чем. И, слава Богу, что нам многим этого не понять и не испытать. Но помнить мы об этом должны», - отметила Галина Козина.

На территории городского округа Чехов проживают 87 человек, которые стали жертвами политического режима. Они лично пострадали от карательных мер.