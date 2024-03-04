В Чехове ученики Любучанской средней школы оказывают помощь участникам СВО

Кадеты и юнармейцы отряда «Орленок» занимаются организацией помощи для бойцов на СВО уже на постоянной основе. Важную, практически традиционную деятельность, курирует наставник Николай Крючков. По запросам общественных фондов ученики плетут маскировочные сети. Также дети изготавливают окопные свечи. Только за этот сезон было сделано и отправлено на СВО свыше 3 000 таких изделий.

Посильную помощь оказывают и девочки 5-9 классов, которых обучают преподаватели Елена Акимова и Марина Кузнецова. Школьниц научили шить подушки на носилки для раненных бойцов. Занятия проводили внеурочно. Удалось создать более 700 подушек, которые передали через военный госпиталь г. Подольска на передовую.

И, конечно, школьники поддерживают бойцов морально. Вместе они участвуют в акции «Письмо солдату»: отправляют весточки, рисунки, угощения и гуманитарную помощь. В сборах помогают родители.

«Передал ребятам расходные материалы для изготовления необходимых вещей. Помимо этого, договорились о дополнительной помощи и обсудили организацию летних игр юнармейских отрядов», - отметил Собакин.

Дети признались главе округа, что заниматься волонтерской деятельностью и помогать российским бойцам им нравится. Они понимают важность этой помощи, в которой также участвуют их родители. По словам Собакина, это говорит о правильном векторе развития гражданского патриотичного общества.