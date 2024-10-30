В Чехове в День добровольца чествовали волонтеров

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в День добровольца в торжественной обстановке вручил неравнодушным жителям и волонтерам грамоты от секретаря Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» Председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова.

В состав Чеховского клуба входит более 120 волонтеров, которые по зову сердца готовы помогать всем нуждающимся жителям муниципалитета.

Андрей Аркадьев — заведующий ДК «Русь» в деревне Манушкино, который в 2023 году два раза посетил зону проведения спецоперации. Волонтер сопровождал гуманитарные грузы. Кроме того, он подготавливал номера и представлял их для поднятия настроения на передовой и в военных госпиталях.

Александр Козлов в составе волонтерской дружины «Молодая Гвардия Единой России» в 2022 и 2023 году участвовал в акции «Помощь без границ». В августе 2024 года в составе волонтерского отряда выполнял гуманитарную миссию, направленную на помощь жителям Курской области.

Лилия Симашина — руководитель Чеховского клуба волонтеров, которая на регулярной основе занимается организацией и сбором гумпомощи. Адресаты — участники спецоперации и члены их семей, жители новых регионов.

Валерия Суркова — член Чеховского клуба волонтеров, которая посвящает все свободное время организации и сбору гуманитарной помощи.

Ирина Черникова — руководитель волонтерского движения «Чеховские кашеварочки». Под ее кураторством в зону СВО было направлено более 40 тыс. порций сублимированных супов и каш, приготовленные добродушными женщинами на протяжении года.

Евгения Мулярец и Наталья Стахова — руководители волонтерской организации «Zа жизнь#Время помогать», которые не смогли остаться равнодушными к происходящим событиям. С первых дней объявления СВО они поняли, что важно действовать. Евгения и Наталья организовали сбор и доставку гуманитарной помощи, а теперь еще и шефство над белгородским военным госпиталем.

«Не хватит слов, чтобы выразить благодарность нашим волонтерским объединениям. Низкий поклон за ваше неравнодушие и готовность прийти на помощь в любую секунду», — отметил Михаил Собакин.

Всего в Подмосковье оказанием всесторонней помощи занимаются свыше 50 тыс. добровольцев. Чеховские волонтеры не раз подтверждали своими деяниями, что являются одними из лучших в своем деле. Горожане находят время и возможности, объединяются с единомышленниками, чтобы помочь в сложную минуту соотечественникам.