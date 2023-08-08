В Чехове завершается строительство новой школы

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своих социальных сетях сообщил, что совместно с депутатом Госдумы Александром Коганом и представителями родительского сообщества проверил строительство школы в пятом микрорайоне.

Новое учебное заведение рассчитано более чем на восемь сотен ребят, которые придут в эту школу уже 1-го сентября этого года. Несколько месяцев назад губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил строительство здания школы и отметил, что оно будет достаточно востребовано среди жителей.

Строительство новой школы реализуется по нескольким программам разного уровня: президентского проекта «Современная школа», нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы. На данный момент школа готова более чем на 90%. Сейчас завершаются сборка мебели и оборудования для учебных классов и других помещений, благоустройство территории вокруг школы и создание спортивных зон.