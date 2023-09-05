В Чехове зажгли Вечный огонь в память о ветеранах и погибших в ВОВ и в локальных войнах

В День города в Чехове впервые зажгли Вечный огонь в память о земляках: ветеранах Великой Отечественной войны, бойцах, которые погибли в Афганистане, в двух Чеченских кампаниях, и тех, кто отдал жизни, защищая Донбасс. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Мы живем в сложное время. Я разговаривал с командиром полка, который живет в нашем городе и сейчас воюет на фронте. Он сказал мне: «Мы ведем боевые действия в зоне специальной военной операции, чтобы над Московской областью, над Чеховом было мирное небо, чтобы мы, наши дети и близкие люди могли вести привычный образ жизни», - привел слова военнослужащего из Чехова Григорий Артамонов.

Частицу Вечного огня для мемориала «Танк» в Чехове привезли от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в столице.

«Символично, что Вечный огонь зажгли наши земляки, участник специальной военной операции Карен Мелкумян и ветеран боевых действий на африканском континенте Виктор Даньшов», - рассказал глава городского округа.

При этом Григорий Артамонов посетовал, что радость праздника не смог разделить ВОВ Николай Ермолов, которого ожидали на церемонии.

«Накануне события Николай Константинович сильно разволновался и, к сожалению, состояние здоровья не позволило ему быть рядом с нами в этот день. Но, позже, мы вместе с ним обязательно посетим наш Вечный огонь», - пообещал руководитель муниципалитета.

Также Григорий Артамонов призвал молодежь Чехова обратить внимание на то, как ветераны трепетно относятся к подвигам Великой Отечественной войны и к самим юным жителям в наше время.