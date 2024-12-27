Цыгане украли новогоднюю ель и подарили ее своей маме

В пресс-службе регионального управления ГУ МВД проинформировали, что сотрудники установили личности укравших во дворе Новокузнецка украшенную елку, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Выяснилось, что 19-летняя цыганка уговорила своего 21-летнего брата украсть ель и установить ее дома.

В ночное время суток неизвестные вырвали искусственную ель, которая была установлена в одном из дворов Новокузнецка. Накануне двор одержал победу в конкурсе на лучшее украшение по городу. Жильцы просили сотрудников правоохранительных органов разобраться в ситуации.

В пресс-службе сообщили, что похитителей задержали. В участке они рассказали, что ель вырвал молодой человек. Домой он возвращался вместе со своей сестрой. Родственники подарили елку своей маме. Женщине они рассказали, что приобрели украшенное дерево на маркетплейсе.

«Около 22:00 они вернулись во двор и совершили кражу. Елку брат с сестрой подарили маме, рассказав, будто приобрели ее на маркетплейсе», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме цыган украденную елку и доставили ее в участок. Дерево вернут жителям дома, где она была установлена. Похитителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что кузбассовец спилил ель и бросил ее посреди улицы.