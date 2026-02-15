В Челябинске неадекват ворвался в церковь с ножом и ранил двух женщин
Фото: [Учения вневедомственной охраны на Учинском водохранилище/Медиасток.рф]
В Челябинске вооруженный ножом мужчина ворвался в храм во время утренней службы, сообщил телеграм-канал «База». Инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
По информации источника, нападавший ранил двух женщин — сестру-послушницу и одну из прихожанок.
Обеих пострадавших оперативно доставили в больницу. Медики оказали им помощь: одной женщине наложили повязку, второй зашили рану. Угрозы для жизни нет.
На место происшествия сразу прибыла полиция. Сейчас в храме и на прилегающей территории работают правоохранители. Нападавшему удалось скрыться с местра преступления: полиция пытается установить его личность, чтобы задержать. Также на месте ЧП опрашивают свидетелей.
