В Челябинске отменили концерт Ольги Бузовой в самый последний момент

Напомним, что певица должна была выступить 16 сентября. Но из-за «технических причин», о которых сообщили организаторы, концерт пришлось отменить. Об этом пишет сайт aif.ru .

Ольга Бузова – знаменитая российская певица, также известная как телеведущая и актриса. Многие сомневаются в ее таланте и вокальных данных, однако это не мешает звезде собирать толпы поклонников на своих концертах.

Наверняка, так должно было произойти и на предстоящем выступлении в Челябинске. Однако, все сложилось иначе. Как выяснилось, концерт Ольги Бузовой был отменен прямо за несколько дней до события, которое так ждали фанаты знаменитости.

К счастью, они смогут получить свои деньги назад, либо отправиться 15 сентября в Екатеринбург, где уж точно должна выступить Ольга Бузова.