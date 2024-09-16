В Челябинске прооперировали детей, пострадавших от нападения одноклассника

Школьников уже прооперировали, их состояние стабильно. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава по региону.

Напомним, инцидент произошел в школе №68 города Челябинска. Известно, что 13-летний подросток, вооруженный молотком, ножом и муляжом пистолета, напал на своих сверстников.

В результате этого пострадали три ребенка и один взрослый. Их экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи уже прооперировали двоих детей. Еще один ребенок и пострадавший преподаватель остаются в больнице. Они не нуждаются в оперативном лечении.

По факту заведены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

Ранее появилась информация о том, что подросток из Челябинска, напавший на учеников, мог участвовать в суицидальной игре. Согласно одной из версий, он планировал покончить жизнь самоубийством.