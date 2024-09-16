SHOT: подросток из Челябинска, напавший на учеников, участвовал в суицидальной игре

Школьник выполнял задания, кульминацией которых должно было стать его самоубийство, но не успел довести задуманное до конца, сообщил телеграм-канал SHOT.

Роман часто размышлял о мировом устройстве, нацизме, силе оружия и свободе слова.

Челябинские школы были проинформированы о новой суицидальной игре, в которой, предположительно, участвовал 13-летний Роман. С педагогами проводили беседы, объясняя опасности новой игры, распространяемой через мессенджеры. В июле этого года силовики выявили эту игру во время мониторинга и проводили проверки, предупреждая руководство учебных заведений. Эта игра была аналогом ранее запрещенной в России игры, которая привела к гибели многих детей. Чтобы попасть в игру, нужно было записать видео с объяснением своих мотивов, что заменяло модерацию. После этого школьники получали задания и доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрывов, вандализма и нападений.

Напомним, мальчик напал на учеников седьмого класса на уроке химии. Проведя несколько минут в классе, он вышел под предлогом похода в туалет, где достал молоток, нож, муляж пистолета и с криком ворвался обратно, нанося удары нескольким школьникам. Его остановили учительница Нина Шошина и трое учеников. Пострадали две девочки и учительница. Одной из учениц был пробит череп, ее экстренно госпитализировали и ввели в кому. Нина Шошина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом пальцев.

Роман снова убежал в уборную, где его запер охранник. Пока вызвали полицию и скорую, подросток пытался совершить суицид в туалетной кабинке.

Ученики утверждают, что Рому никто не буллил, он был спокойным и всегда мог постоять за себя. В итоге ученик был задержан нарядом Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник атаковал молотком одноклассников и педагогов.