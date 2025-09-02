В Челябинске трупы и умирающих животных незаконно кремируют в ПВЗ

В Челябинске один из предпринимателей решил использовать пункт выдачи заказов для кремации трупов животных. Об этом рассказал Давид Даллакян, сын известного ветеринара, предпринимателя и создателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна.

На сжигание иногда привозят умирающих животных, и они ожидают усыпления рядом с клиентскими товарами.

«Новость из разряда сенсационных и шокирующих. В одном из пунктов выдачи заказов оказался крематорий для животных. Несанкционированный, естественно, но хозяин этой точки решил заняться двумя бизнесами в одном помещении», — рассказал Даллакян на своей странице во «ВКонтакте».

По словам свидетеля, рядом с обычными товарами находятся трупы кошек и собак, а также урны с их прахом. Работница утверждает, что обычно их привозят для кремации в полуживом состоянии.

Клиенты ПВЗ были шокированы, обнаружив рядом с заказанными товарами много мертвых животных. Они обратились в полицию. Заявление зарегистрировали в отделе полиции Ленинского района Челябинска. Началась соответствующая проверка.