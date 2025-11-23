«Ущерб может достигать 100 тысяч рублей»: москвичи столкнулись с новым явлением на парковках
«За рулем»: тепло двигателя привлекает крыс в подкапотное пространство авто
Фото: [Фото: медиасток.рф]
С понижением температур воздуха в Москве участились случаи проникновения грызунов в подкапотные пространства автомобилей. Вредители используют двигательные отсеки для укрытия от холода и организации гнезд. Об этом пишет журнал «За рулем».
Наиболее подвержены риску транспортные средства, припаркованные в непосредственной близости от мусорных контейнеров и на неосвещенных территориях. Грызуны повреждают элементы электрооборудования, теплоизоляционные материалы и резиновые компоненты автомобиля.
Специалисты рекомендуют автовладельцам применять ультразвуковые отпугиватели и регулярно проводить визуальный осмотр подкапотного пространства. При обнаружении повреждений необходимо зафиксировать их документально и обратиться в специализированный сервисный центр.
В страховых компаниях подтвердили увеличение количества обращений, связанных с повреждением автомобилей грызунами. Размер ущерба в отдельных случаях достигает нескольких десятков тысяч рублей.
